كفر الشيخ تطلق خدمة جديدة لتقديم الطلبات إلكترونيا

أعلن محافظ كفر الشيخ، أمس الأحد، عن إطلاق أول خدمة إلكترونية جديدة بالمحافظة، كأول خدمة علي مستوى المحافظات للجمهور، لتقديم الطلبات إلكترونياً على بوابة الخدمات الحكومية "المحليات" من هنا ، تيسيرًا على المواطنين، ليستفيد منها أهالي محافظة كفر الشيخ، ليتمكن المواطن من الاستفادة من أكثر من 60 خدمة من الحكم المحلي ليتلقى خدماته، أثناء تواجده في أي مكان سواء في منزله أو في أي موقع آخر، كما تتيح الخدمة سداد أي مستحقات على المواطن من خلال الفيزا كارت، منعاً للزحام على المصالح الحكومية، والمراكز التكنولوجية، وتوفيراً لجهد المواطن، وحفاظاً على صحة المواطنين من انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ استراتيجية 2030 نحو التحول الرقمي، وفي ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في ضوء التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تدشين الموقع لتقديم خدمات المحليات

وعن كيفية الدخول وتسجيل البيانات، وذلك عن طريق الدخول على جوجل بوضع الرابط من هنا وفتح الموقع.

1- يختار المواطن "مستخدم جديد" وتتم تعبئة كافة البيانات "اسم المواطن - رقمه القومي – اسم الأم – عنوان إقامته -المحافظة – المركز – البريد الالكتروني - رقم المحمول – وخانة أخرى خاصة بتأكيد رقم المحمول – النوع- الديانة – الحالة الاجتماعية – تاريخ الميلاد – كلمة المرور " المقصود به الرقم السري الذي يختاره المواطن "- وخانة أخرى لتأكيد الرقم السري ".

2-عقب الانتهاء من تسجيل البيانات يضغط المواطن على كلمة تسجيل، ويحتفظ بالرقم السري، لأنه سيستخدم أثناء دخوله على البوابة الالكترونية عند تقديمه لطلبات أخرى، ويختار المواطن نوع الخدمة التي يريدها سواء تقديم طلبات التقنين، أو الراغب في خدمات أخرى وعددها 60 خدمة.

3-في حالة دخول المواطن على البوابة لتقديم طلبات أخرى فعليه الضغط على خانة " تسجيل دخول " لأنه أصبح من بين المسجلين على الموقع عقب نجاح تسجيل بياناته عبر خانة " مستخدم جديد " التي سجل بياناته من خلالها مسبقاً.

يأتي ذلك في إطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال الى الخدمات الالكترونية على مستوى المحافظات المصرية للجمهور.