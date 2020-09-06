المتهمة بقتل "حماها": قتلته ثم أقمت علاقة جنسية مع عشيقي وصديقه

"أنا جوزي محبوس من زمان، واتعرفت على صاحبه، وكنا بنتكلم كتير، وأقمت معاه علاقة جنسية، لأني كنت محتاجة راجل، واتفقت معاه على قتل حمايا، عشان أخلص من رقابته".. بهذه الكلمات اعترفت ربة منزل بتفاصيل قتل والد زوجها، والاستيلاء على أمواله.

وأضافت المتهمة أنها اتفقت مع عشيقها وصديقه على الاختباء فى منزلها، الذى تعيش فيه بصحبة والد زوجها، بعد سجن الأخير فى قضية جنائية، وأوضحت أنها استدرجت القتيل خارج غرفته وقيدوه، وكشفت المتهمة عن تفاصيل مثيرة، أنها أقامت علاقة غير شرعية مع المتهمين بعد ارتكاب الجريمة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا الجريمة، فجر يوم الجمعة الماضي، وحملوا الجثة وألقوا بها في منطقة زراعية، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين، وتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

حيث تبلغ لمركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا بالعثور على جثة (مزارع - مقيم بدائرة المركز) بقطعة أرض زراعية بذات القرية وبها جروح رضية بالرأس وموثوق اليدين والقدمين. تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا تحت إشراف اللواء محمود خليل مدير الأمن، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص (ربة منزل "زوجة نجل المجنى عليه مُقيد الحرية على ذمة قضية مخدرات وسلاح"، وعاطل، وطالب - مُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة، وقررت ربة المنزل أنه نظرًا لاعتقادها والعاطل بحيازة المجنى عليه مبالغ مالية، عقدا العزم على التخلص منه بقتله للاستيلاء على تلك المبالغ. وأضاف المتهمان أنه فى سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالطالب، وقامت ربة المنزل باستدراج المجنى عليه خارج الغرفة محل إقامته، وعقب ذلك قام المتهمان الثانى والثالث بالتعدى عليه بالضرب بعصا غليظة "شومه" محدثين ما به من إصابات وقاموا بإيثاق يديه وقدميه وإلقائه بالزراعات المجاورة للغرفة محل إقامته (مكان العثور)، وتم بإرشادهم ضبط (الأداة المستخدمة "شومة"، عدد 2 هاتف محمول، كيس يحوى عملات معدنية "25 جنيه" خاصين بالمجنى عليه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.