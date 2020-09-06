رئيس حي الأسمرات: 12 ألف جنيه راتب لخريج دبلوم التلمذة

قال حسن غندور رئيس حي الأسمرات، إنه جرى عقد بروتوكول مع BTM ومصلحة الكفاية الإنتاجية، ويجرى تعيين الطلاب مبدئيا في بداية التعيين لخريج دبلوم التلمذة بـ12 ألف جنيه من BTM ومكافآت شهرية للطلاب تصل إلى 3 آلاف جنيه وهو طالب، مؤكدا أن أقل طالب يحصل على 220 جنيهًا مكافأة شهرية وجرى توفير الملاعب وقصر الثقافة.

وأضاف "غندور"، خلال لقاء ببرنامج "الآن"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أن الأسمرات بدأت تستقبل الأسر منذ 30 يونيو من عزبة خير الله وتل العقارب ومنشية ناصر والدويقة وقلعة الكبش والمواردى وإسطبل عنتر ومثلث ماسبيرو وغرب القطامية من 8 مناطق بمحافظة القاهرة، ووصلنا إلى 13 ألفا و500 أسرة وهناك 5 آلاف وحدة جاهزة، ونستقبل اليوم بعض الأسر من مصر القديمة ومنشية ناصر.

وأشار إلى أن المواطن ينتقل "بشنطة الملابس" فقط للوحدات الجديدة، لافتا إلى أن هناك غرف مجهزة بالمفروشات والأجهزة الكهرباء وحتى المطبخ جاهز لوضع الأوانى.

وتابع: "نحن منذ أول يوم ننقل المواطنين الذين يعيشون بالمناطق ذات الخطورة الدائمة، وتم تداركهم من الرئيس السيسي وتوفير كافة الخدمات، وهنا التيكت بجنيه يشمل العلاج، وهناك الكثير من المدارس الابتدائية والاعدادي والصنايع، وسيتم تخريج أول دفعة من الدبلومات".