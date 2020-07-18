رئيس حي الأسمرات: نصدر سجادا لألمانيا وأسبانيا.. ولا نوفي السيسي حقه

وصف المهندس حسن الغندور، رئيس حي الأسمرات نفسه بأنه رئيس كومبوند الأسمرات، مؤكدًا أن الحي لا يقل عن أي كومبوند في الخدمات والأمن.

وتحدث "الغندور" خلال لقائه مع مراسلة برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، عن المرحلة الثالثة من مشروع الأسمرات والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا أنه تم افتتاح المدينة الرياضية والتي تخدم أهالي الأسمرات بالكامل وتحتوى على ملاعب وحمامات سباحة وقاعات أفراح وكل ما يحتاجه أهل الأسمرات.

وأشار "الغندور"، إلى أن أبناء الأسمرات حصلوا على 73 ميدالية في بطولة الكونغ فو على مستوى الجمهورية، ودرع البطولة، لافتًا لوجود أكثر من 1800 لاعب كرة قدم في الأسمرات، مشددًا على أن ذلك ساهم في تغيير السلوك، وأن الألفاظ التي كان يتلفظ بها الأطفال، فور انتقالهم للأسمرات اختفت نهائيًا.

وأوضح أنه تم توفير فرص عمل لـ1575 أسرة في الأسمرات وأن الحي يصدر السجاد اليدوي الحريري لألمانيا وأسبانيا بجانب تصدير السبح أيضًا.

وقدم "الغندور" الشكر للرئيس السيسي نيابة عن أهالي الأسمرات مضيفًا: "منقدرش نوفي الرئيس السيسي حقه وبنشكره على الحياة الكريمة اللي وفرها لنا وهنحقق أمله أننا ننقل البشر مش الحجر بس".