خبراء سياحة عن قرعة مونديال العالم لليد: أكبر دعاية مجانية لمصر

كشف خبراء سياحة عن أنّ حفل قرعة كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت أمس بسفح أهرامات الجيزة، أكبر دعاية مجانية لمصر، إذ قال محمد فاروق رئيس لجنة السياحة بغرفة شركات السياحة، إنّ حجم الدعاية التي حصلت عليها مصر أمس لا يقدر بثمن، حيث حضرت وفود من 32 دولة، فضلا عن أنّ نحو 60 قناة تليفزيونية نقلت الحفل على الهواء، ما جعل اسم مصر يتصدر نشرات الأخبار بخبر إيجابي بعد شهور من الأخبار السلبية عن فيروس كورونا.

وأضاف فاروق، لـ"الوطن"، أنّ حضور أعداد كبيرة من مشاهير كرة اليد عالميا وكبار الشخصيات، والتصوير بجانب أهرامات الجيزة، ونشر الصور على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي التي يتابعها ملايين الأشخاص، فرصة كبيرة لانتشار أسم مصر بصورة ايجابية بمختلف دول العالم.

الشاعر: مصر استضافت أول حدث دولي رياضي بعد كورونا

بدوره، قال هشام الشاعر، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إنّ استضافة مصر أول حدث رياضي دولي بعد أزمة كورونا، دعاية إيجابية كبيرة للمقصد السياحي المصري، موضحا أنّ الحدث سيكون له تأثير كبير في زيادة نسبة الحركة السياحية الوافدة خلال الشهور المقبلة.

وأوضح أنّ تميمة كأس العالم التي جاءت على شكل الآله حورس، دعاية مجانية لنمط السياحة الثقافية والأثرية، لافتا إلى أنّ الفنادق المصرية جاهزة لاستقبال الفرق المشاركة في البطولات ومشجيعهم، وعدد الذين حجزوا تذاكرهم لحضور المباريات العام المقبل يبلغ نحو 25 ألف مشجع.

غنيم: رسالة للعالم بالسيطرة على فيروس كورونا

من جانبه، قال علي غنيم، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إقامة الحفل أمس أوصل للعالم العديد من الرسائل، أهمها أنّه تمت السيطرة على مرض كورونا بشكل شبه كامل، بدليل موافقة منظمة الصحة العالمية على حضور مثل هذا العدد الكبير من الضيوف، كما أكد للعالم أنّ مصر بلد الأمن والأمان، وأنّ إقامة القرعة إلى جانب إحدى عجائب العالم الـ7 القديمة يمثل ترويجا لنمط السياحة الثقافية والأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان.