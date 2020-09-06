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رئاسة أرمنت بالأقصر: موجة السيول لم تسبب خسائر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
11:55 ص | الأحد 06 سبتمبر 2020
أرشيفية

أرشيفية

قال العميد عبد الله عاشور، رئيس مدينة أرمنت جنوب غرب الأقصر، إن السيول التي شهدتها المنطقة الجبلية في الرزيقات، الليلة الماضية، لم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات سوى مساحات محدودة من الأراضي الزراعية.

وأشار عاشور إلى أن والمعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية والمحاجر بالمنطقة سبقت المياه من خلال تمهيد المسارات أمامها بعيدا عن المناطق السكنية، وحتى وصول المياه إلى المساقي ومصارف المياه.

وشهدت المنطقة الجبلية بالرزيقات التابعة لمركز أرمنت جنوبي غرب الأقصر، سقوط سيول لم تسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية.

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