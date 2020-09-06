التعليم العالي: نتائج لحظيا من انتهاء تجهيزات الجامعات الأهلية لبدء الدراسة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، أن خلال ٤٠ يوم ستبدأ الجامعات الأهلية في استقبال أول دفعة من طلاب الثانوية العامة للدراسة للعام الجامعي ٢٠٢٠، مضيفا أن الوزارة ستتابع لحظيا العمل بالجامعات، للانتهاء من جميع التجهيزات الخاصة بها لبدء الدراسة .

وأضاف عبدالغفار، خلال إلقاء كلمته مع مجلس أمناء جامعة الجلالة الاهلية، بحضور الدكتور ة منى مكرم وزيرة الهجرة، أنه سيتم تذليل جميع العقبات امام الطلاب اثناء فترة الدراسة.

وقالت السفيرة منى مكرم، وزيرة الهجرة ، أن مهمة الوزارة هو الترويج المنشاءات والانجازات العظيمة التي تبذلها الدولة المصرية، بما فيها الانجازات المتعلقة بالتعليم، لافتة إلي أن الاستثمار في التعليم من اول الأهداف التي تسعى إليها الدولة مؤخرا، فضلا عن احتضان العقول المصرية المهاجرة للخارج، مضيفة أن التخصصات و البرامج التي تحتويها الجامعات الجديدة تضاهي كبرى البرامج الموجودة في الجامعات العالمية.وأضافت مكرم خلال القاء كلمتها، أن استغلال القوى النامية المصرية بما فيهم الطلاب المصريين الدارسين شيئا ايجابيا، مضيفة أن غالبية شكاوي الجاليات المصرية في الدول الخارجية تتعلق بإجراءات الدراسة لابنائهم داخل مصر .