عالم بجامعة جلاسكو: سنساعد طلاب الجامعات الأهلية على زيارة بريطانيا

قال الدكتور أشرف أيوب رئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين بجامعة جلاسكو في بريطانيا، وأحد العلماء المصريين الذين تعاقدت معهم مصر للتدريس في الجامعات الأهلية، إن العلماء المصريين في الخارج يستطيعون تقديم الكثير للجامعات الأهلية بمصر، وأن هناك أكثر من وسيلة للتواصل، مثل تنظيم زيارات مستمرة بعلماء مصر في بريطانيا للجامعات الأهلية للمساعدة على تنشيط التعليم والبحث العلمي والمقالات العلمية وتنظيم نوع من أنواع التعاون وتشجيع مجموعة من الطلاب بالجامعات الأهلية على قضاء بعض الوقت في الجامعات البريطانية.

وأضاف أيوب خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc"، عبر تطبيق زوم: "على مستوى أعضاء هيئة التدريس فإننا ننظم كورسات خاصة لتدريب الأساتذة نفسهم، لأن التعليم ببريطانيا شهد ثورة كبيرة في الفترة الأخيرة، حيث ستساعد هذه الدورات التدريبية "كورسات" الأساتذة على تقديم أحدث نوع من أنواع التعليم العالي والبحث العلمي للطلاب الموجودين في الجامعات الأهلية.

وتابع أن الاشتراك يكون من طريق الطلاب الدارسين وعلى مستوى أعضاء هيئة التدريس حتى يستطيع الجميع الاستفادة من العلاقات القوية بين علماء بريطانيا المصريين الأصل والجامعات الأهلية التي جرى افتتاحها حديثًا.