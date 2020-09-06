خالد عبدالغفار: التعليم على رأس اهتمام القيادة السياسية

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، أن 30 ألف طالب وطالبة من المصريين يدرسون في الجامعات الأجنبية خارج مصر، مشيرا الى ان 20 ألف منهم يدرسون في جامعات روسيا واوكرونيا.

وأضاف عبدالغفار خلال القاء كلمته مع مجلس أمناء جامعة الجلالة الاهلية، بحضور الدكتور ة منة مكرم وزيرة الهجرة، أن العمل بالجامعة يسير على قدم وساق سواء كان من خلال وضع المناهج و البرامج الدراسية، أو العمل على تنفيذ المشروعات بالجامعة، مشيرا إلي أن العمل بدء بالجامعة مارس ٢٠١٨، مشيرا إلي أنه خلال عامين ونصف تم العمل على إنجاز إنشاءات الجامعة على مساحة ١٧٣ ألف طالب وطالبة، مشيرا إلي أن المشروعات في انتظار افتتاحها من قبل الرئيس.وتابع أن أكثر من ٢٥٠ عالم مصري قاموا بالعمل مع الدكتور محمد شعيرة على إنجاز و إتمام مهام إنجاز المشروعات والبرامج العلمية للجامعات الأهلية، مشيرا إلي أن الجامعات الأهلية الجديدة كان تكليفا من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلي أن مصروفات التشغيل للجامعات الأهلية والتعليم عامة تجاوز المليارات، مؤكدا أن الدولة المصرية تستثمر في بناء الإنسان الفترة الحالية من ناحية التعليم والثقافة والصحة .وتابع أن الدولة استثماراتها في التعليم تفوق استثماراتها في المجالات الاخري، قائلا:" محظوظين في ال١٠٠ عام الماضية بأن الأعوام الأخيرة ومقارنة بالسنوات الماضية نجد أن مصر حققت طفرة جميلة في ملف التعليم ، وحجم الدمع مختلف عن الجامعات الأخرى، فالتعليم على رأس اهتمام القيادة السياسية".

وتابع، أن الجامعة مؤهلة لبنية معلوماتية ضخمة، و ذكية في مختلف التكنولوجيا التي تتيح للطالب الدراسة ببرامج تؤهله لمختلف سوق العمل محليا ودوليا و مختلف وظائف المستقبل، مضيفا أن المقررات معنية باكتشاف الانسان و تطويره من خلال تزويده بالثقافة المختلفة، و اجتهدت الفترة الأخيرة في التواصل مع العلماء بالخارج، و القوانين التي انشئت عليها الجامعات ساهمت في منح الروعة للجامعات الأهلية في التعاقد مع أساتذة علماء بالخارج الدراسة بالجامعات الاهلية، ونجحوا في التعاقد مؤخرا مع عدد منهم