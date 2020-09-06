تفاصيل الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعي

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن استمرار فتح باب حجز وحدات سكنية لمتوسطي الدخل حتى 22 سبتمبر الجاري في مدينة بدر بالقاهرة والغردقة بالبحر الأحمر وبورفؤاد بمحافظة بورسعيد وشطا والزرقا بمحافظة دمياط.

"الوطن" رصدت طرق التقديم للحصول على الوحدة وكل تفاصيل الوحدات المطروحة وهي كالتالي:

- تتراوح مساحتها بين 103 و120 متر مربع.

- 50 ألف جنيه مقدم جدية الحجز.

- 200 جنيه مصروفات تسجيل.

- سداد 12 دفعة ربع سنوية بواقع 2.5% من ضمن الوحدة السكنية لكل دفعة.

- يبدأ السداد بعد 3 أشهر من انتهاء فترة الإعلان.

- يسدد باقي ثمن الوحدة بنظام التمويل العقاري.

-السداد لمدة 20 عاما بسعر عائد 8% سنويا.

- أسعار الوحدات تبدأ من 480 ألف جنيه.

- يتم تسجيل البيانات على موقع صندوق (www.shmff.gov.eg)

- يشترط أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

- لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان.

- يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقدا ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل الصادرة.

- يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله على 600 ألف جنيه سنويا للأسرة "بما يعادل 50 ألف جنيه شهريا".

- لايزيد الدخل عن 480 ألف جنيه سنوية للأعزب بما يعادل 40 ألف جنيه شهريا.

- في حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب.

- يجب تضمين مستندات الدخل وأن الدخل المذكور هو صافي الدخل.

- يجب شراء كراسة الشروط المتضمنة استمارة الحجز.

- سداد مصروفات التسجيل ومقدم جدية الحجز بخلاف مصاريف البريد المقررة.

- لن يلتفت إلى أي مستندات ترد غير مستوفاة أو غير واضحة أو غير كاملة أو عن غير طريق البوابة الإلكترونية الخاصة بالصندوق أو بعد موعد التقديم.