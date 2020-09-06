عضو الجالية بالسعودية: شاركنا في جولة إعادة "الشيوخ" والفضل للبريد

قال محمد عاطف، عضو الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، إن انتخابات مجلس الشيوخ اتسمت بوجود مرشحين من الشباب والتصويت بالبريد السريع، مشيرا إلى أن تجربة الشباب في مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة، حيث أثبتوا جدارتهم في جميع المناصب القيادية أو مشاركتهم في المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، فأي فرصة أتيحت لهم أكدوا على مدى وطنيتهم وإخلاصهم لمصر.

وأضاف عاطف لـ"الوطن": "البريد السريع سيوفر الجهد والوقت بالنسبة لي وزملائي الذين يعملون معي، حيث إن عملنا يقتصر على العمل في مواقع خارج المدينة ولهذا قمنا بتسجيل البيانات على الموقع المخصص وأرسلنا الأوراق من مكتب البريد في الجولة الأولى بانتخابات الشيوخ وقمنا بالتصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة، فأنا شاركت في جميع الاستحقاقات الدستورية السابقة ولم أتخلف عن أي منها سواء في المملكة العربية السعودية أو مصر".

وأوضح عضو الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، أن إتاحة الفرصة للشباب لخوض الانتخابات سواء كانت مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل ونجاح عدد منهم يؤكد تغيير نظرة المصريين في ممثليهم فبجانب الخبرة، فإن التشريع بحاجة ماسة إلى الشباب الذين على علاقة وثيقة بالشارع وينقلون نبض المواطنين إلى المجالس النيابية وهذا يعطي مؤشرا إيجابيا، نظرا لأن هذا بمثابة إعداد لجيل جديد من المشرعين في مصر، والذين سيكتسبون خبرة واسعة من مشاركتهم بداية من خوض الانتخابات وحتى الفترة التي سيقضونها تحت قبة المجلس.