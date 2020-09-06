10 خطوات لتصويت المصريين في الخارج في إعادة انتخابات الشيوخ

انطلقت في التاسعة صباح اليوم الأحد جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات فى 141 بعثة دبلوماسية مصرية فى 124 دولة حول العالم.

وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعداً في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحاً من 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، 10 خطوات على المصريين المقيمين في الخارج القيام بها حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات كالتالي:

- على الناخب أن يدخل على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات ويختار خانة تسجيل بيانات المصريين بالخارج.

- يسجل الناخب بياناته ورقمه القومى إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل سرى ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أى شخص عليه حتى انتهاء العملية الانتخابية.

- يتم اتاحة بطاقات ابداء الرأى على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، يومين الاقتراع 6 و7 سبتمبر الجاري.

- يقوم الناخب بالدخول للموقع واختيار الخانة المخصصة للمصرين فى الخارج يدون رقم التسجيل الذى سبق وتسلمه.

- تظهر بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت على الموقع خلال يومى 6 و7 سبتمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء بحسب توقيت كل دولة، ويستطيع من سجل بياناته بطباعتها وفقا لدائرة محل اقامته باستخدام رقم التسجيل ولمرة واحدة.

- بعد طباعة بطاقات الاقتراع يقوم الناخب بالتأشير على بطاقة الاقتراع باختيار عدد المرشحين للنظام الفردى مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، باستخدام قلم جاف ولا يتم الشطب على بطاقة الاقتراع أو وضع علامات عليها أو علامات تبين صاحبها.

- يضع الناخب بطاقتى الاقتراع داخل مظروف أبيض كبير، مرفقا به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى الصلاحية متضمنا الرقم القومى ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت المرفق كامل البيانات موقع من الناخب شخصيا ويقوم بإغلاقه ويثبت عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية المرسل إليها، ولا يدون عليه أية بيانات آخري.

- ترسل الأوراق إلى اللجنة بالبعثة الدبلوماسية عن طريق البريد المستعجل.

- تبدأ اللجان عملها فى التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء لاستقبال خطابات التصويت.

- لا يجوز للناخب أن يدلى بصوته داخل لجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة أو أن يدلى بصوته أمام لجنة اقتراع أخرى داخل أو خارج الدولة التى أدلى فيها بصوته.