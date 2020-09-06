تأجيل ورشة عمل الأعمال الرمضانية ومبادرة "اعتز بفنك" لـ17 سبتمبر

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ المجلس قرر تأجيل انعقاد ورشة العمل المتعلقة بمناقشة ضوابط الأعمال الدرامية في رمضان المقبل، وإطلاق مبادرة "اعتز بفنك" التي كان مقررا لها الخميس المقبل 10 سبتمبر، لمدة أسبوع، لتعقد يوم الخميس 17 سبتمبر الحالي.

وأعلنت الفنانة سميرة أحمد، في تصريح خاص لـ"الوطن"، تأييدها للمبادرة رفقة عدد من الفنانين أبرزهم يوسف شعبان.

وكان المجلس وافق على اقتراح لجنة الدراما برئاسة الإعلامية عزة مصطفى، بإقامة ورشة عمل خلال الفترة المقبلة، لمناقشة ضوابط الأعمال الدرامية في رمضان المقبل، في ضوء اختصاص المجلس، بوضع أكواد للأعمال الدرامية، ودعوة عدد من المنتجين وبعض الفنانين وبعض المؤلفين والكتاب والمخرجين والنقاد الفنيين.

ومن المقرر أن يطلق المجلس في ذات الجلسة مبادرة "اعتز بفنك"، وتتولى عضو المجلس الإعلامية رانيا هاشم، شرح أهداف المبادرة والدعوة لتثمين قيمة الفن التي تعلي شأن الأخلاق، وتحفز على عدم قبول أعمال تهدر قيمة الفن والمكانة الرفيعة التي يتمتع بها الفنانين في المجتمع، باعتبارهم أذرع القوة الناعمة التي تحفظ الفنون الأصيلة وتمنع تدهورها.