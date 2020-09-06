استجابة لـ"الوطن".. "أسيوط الجامعي" يتبنى علاج الرضيعة "رحمة"

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، اليوم، عن استقبال مستشفى الأطفال الجامعي، للطفلة "رحمة"، وذلك بناءً على توجيهاته العاجلة بتبني علاج الطفلة حديثة الولادة، فور تشر صحيفة "الوطن" لمشكلتها، حيث تعاني من ورم بالمخ.

وأكد رئيس جامعة أسيوط متابعته بشكل شخصي ومباشر لحالة الطفلة الصحية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاجها، بما في ذلك التدخل الجراحي لاستئصال الورم، وتوفير كل ما يلزمها من رعاية صحية، حتى شفائها تماماً.

وكان الدكتور سعد زكي، مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، قد استقبل الطفلة وأسرتها، نيابةً عن الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مشيراً إلى أنه تم إجراء الفحوصات الطبية العاجلة، والتي كشفت أن الطفلة، التي لم تتجاوز شهرها الأول، مصابة بورم في الرأس، عبارة عن بروز في الأغشية المحيطة بالمخ خارج الجمجمة، ناجم عن عيب خلقي.

وجرى احتجاز الطفلة في وحدة الأطفال المبتسرين، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتقييم حالتها، تمهيداً لخضوعها لعملية جراحية لاستئصال الورم بمستشفى الأطفال الجامعي، خلال الساعات القليلة القادمة.