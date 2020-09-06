مصر تسهل جولة إعادة انتخابات الشيوخ على المصريين في الخارج

بدأت عملية التصويت في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ بالنسبة للمصريين بالخارج، منذ الساعات الأولى صباح اليوم الأحد، والتي تستمر على مدار يومي 6 و7 سبتمبر، على أن تجرى في الداخل يومي 8 و9 سبتمبر، وتعلن النتيجة يوم 16 سبتمبر بحد أقصى.

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، للمصريين بالخارج، التصويت عن طريق البريد السريع وإرساله إلى مقر البعثة الدبلوماسية في أكثر من 140 سفارة وقنصلية على مستوى العالم.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، ألزمت المصريين بالخارج، بأن يسجل كل ناخب بياناته والبعثة الدبلوماسية التابع لها محل إقامته بالخارج، على الموقع الرسمى للهيئة الوطنية للانتخابات، وبعد تسجيل الناخب بياناته ورقمه القومى إذا ثبت قيد اسمه بقاعدة بيانات الناخبين، يظهر للناخب رقم التسجيل سرى ويحتفظ بالرقم دون إطلاع أى شخص عليه حتى انتهاء العملية الانتخابية.

كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، أنَّه لن يتمّ فتح باب التسجيل مرة أخرى للمصريين بالخارج، خلال جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنَّ المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم على موقع الهيئة في الفترة التي حددتها الهيئة من 25 وحتى 31 يوليو، هم من يحق لهم التصويت خلال جولة الإعادة عبر البريد السريع.

كما أعلنت الهيئة، فوز القائمة الوطنية من أجل مصر في الدوائر الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وذلك لحصولها على نسبة تجاوزت 5% من إجمالي الأصوات الصحيحة وفقًا للقانون.

وأوضحت الهيئة، أن عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين 62 مليونا و940 ألفا و265 ناخبا، وبلغ عدد الناخبين الحاضرين 8 ملايين و959 ألفا، أما عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و557 الفا و741 ناخبا، فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة مليونا و84 ألفا بنسبة 15.42٪.

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ، 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغ نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، والأصوات الباطلة 15.42%.

ووفقا للقانون، لكل مصرى مقيم خارج مصر الحق بالإدلاء بصوته واختيار المرشحين فى دائرته الانتخابية بالنظامين الفردي والقائمة، حيث من المقرر أن تشكل اللجان المشرفة على الاقتراع والفرز، وإعلان الحصر العددى لنتيجة الاقتراع من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلي يعاونهم أمين أو أكثر من العاملين بوزارة الخارجية.

كما أطلقت وزارة الهجرة تطبيق تطبيق "كلم مصر" الإلكتروني الخاص بوزارة الهجرة على الهواتف المحمولة سواء بنظام Andriod أو IOS، حيث إنه سيساعد الجاليات المصرية بالخارج عند بدء التصويت في الانتخابات، من حيث تحديد عناوين المقار الانتخابية والسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، خصوصًا أن تصويت المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري سيُجرى للمرة الأولى عبر البريد السريع.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين لجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ، في الدوائر الفردية، والتي جاءت في أغلبها منافسة بين 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، والنور، وحماة الوطن، والاتحاد، والمؤتمر، والحركة الوطنية، والشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلا، كما اشتعلت المنافسة على دوائر محافظات الصعيد.