التعليم العالي: يجوز للطلاب المصريين في الخارج التحويل للجامعات الأهلية

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن ما حدث فى انشاء الجامعات الأهلية الجديدة العلمين والجلالة والملك سلمان، هو بمثابة معجزة وذلك تحت قيادة رئيس لا يقبل بأوصاف الحلول قائلا:" اي مسئول فى الحكم لديه حلم وأنه يكون لازال فى مكانه وهو ما تحقق معى ، و لم يكن أن يتحقق هذا الكلام دون وجود كتية كاملة ".

واكد عبد الغفار، خلال القاء كلمته، بلقاء الطلاب المصريين الدارسين في الخارج بحضور وزيرة للهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، ان القيادة السياسية تسعى لبناء الانسان المصري و الاهتمام بالمنظومة التعليمية، قائلا :" الرئيس كان يتابع بصورة دورية تنفيذ المشروعات لانه لا يرضى بإنصاف الحلول، حتى 99.5% من الحلول ".

ووعد وزير التعليم العالي الطلاب المصريين الدارسين في الخارج، التحويل في أي وقت للجامعات الأهلية وفقا لقانون إنشاء الجامعات الاهلية، سواء كان مصري أو حامل على جنسية مزدوجة، بالإضافة إلي إتاحة العمل للطلاب المصريين المتفوقيين، الدارسين في الخارج للعمل بالتدريس بالجامعات الاهلية.