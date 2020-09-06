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انتشال جثة طالب غرق داخل حمام سباحة "خاص" بملوي

كتب:

إسلام فهمي
02:17 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
حمام سباحة

حمام سباحة

انتشل عدد من الأهالي في مدينة ملوي، بجنوب محافظة المنيا، اليوم، جثة طالب غرق أثناء الاستحمام، داخل حمام سباحة "خاص"، كائن بالطريق الزراعي، "مصر - أسوان".

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور شرطة ملوي، بانتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بحمام سباحة خاص، بالطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان" بمدينة ملوي.

جرى نقل جثمان الطالب إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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