انتشال جثة طالب غرق داخل حمام سباحة "خاص" بملوي

انتشل عدد من الأهالي في مدينة ملوي، بجنوب محافظة المنيا، اليوم، جثة طالب غرق أثناء الاستحمام، داخل حمام سباحة "خاص"، كائن بالطريق الزراعي، "مصر - أسوان".

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارًا من مأمور شرطة ملوي، بانتشال جثة طالب لقي مصرعه غرقًا أثناء الاستحمام بحمام سباحة خاص، بالطريق الزراعي السريع "مصر - أسوان" بمدينة ملوي.

جرى نقل جثمان الطالب إلى مشرحة مستشفى ملوي العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.