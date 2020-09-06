إصابة 10 أشخاص في 4 حوادث سير متفرقة بالمنيا

أصيب اليوم الأحد، 10 أشخاص، في 4 حوادث سير متفرقة بمراكز محافظة المنيا.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بإصابة 10 أشخاص في 4 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة.

بالفحص تبين إصابة 5 أشخاص إثر تصادم تروسيكل بجرار زارعي بالطريق الصحراوي الغربي، بزمام قرية دلجا جنوبي المنيا.

كما أصيب 2 في حادث تصادم بين دراجة نارية بتروسيكل، بطريق فرعي بقرية ميانة بمركز مغاغة.

وأصيب شخص إثر انقلاب توك توك، بقرية أدقاق المسك بمركز مطاي.

كما أصيب 2 إثر انقلاب سيارة بطريق الجيش شمال بوابة الرسوم بالمنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات العامة. وتحررت محاضر بالحوادث، وتولت النيابة العامة التصرف.