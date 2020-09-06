الأرصاد: فرص سقوط سيول على جنوب سيناء والبحر الأحمر اليوم وغدا

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السيول عبارة عن أمطار تسقط على مناطق لها طبيعية جغرافية جبلية حيث تتجمع مياه الأمطار وتنحدر في الوديان ومخرجات السيول ونظرا لقوة اندفاع مياه السيول يؤدي ذلك إلى اقتلاع الأشجار أو انهيار المباني.

وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن من المناطق التي تتأثر بالسيول في مصر وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وبعض المناطق من جنوب البلاد، وتبدأ السيول في فصل الخريف حيث تتأثر البلاد خلال هذا الفصل بما يعرف بمنخفض السودان الموسمي وحتى الآن لم يظهر منخفض السودان حيث اننا لم نبدأ فصل الخريف جغرافيا الذي يبدأ في 23 سبتمبر.

بدءا من الثلاثاء تنتهي فرص حدوث سيول

وأشارت، أنه مازال هناك فرصة اليوم وغدا لأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق من جنوب البلاد وبعد غد الثلاثاء تنتهي فرص السيول.