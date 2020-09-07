مؤتمر دولي افتراضي "دور الجامعات في خدمة المجتمع" بمشاركة الأوقاف

ينطلق الأحد المقبل المؤتمر الدولي (الافتراضي) "دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم" بمشاركة الأوقاف.

ويشارك في الجلسة الافتتاحية الرئيسية كل من : الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبد الكريم العيسى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور أسامة العبد الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتورعصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ونخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم، وتُشْرِفُ كل من: رابطة الجامعات الإسلامية برئاسة الدكتور أسامة العبد، وجامعة الإسكندرية على تنظيم المؤتمر.

من ناحية أخرى، اعتمد وزير الأوقاف اليوم، تجديد إيفاد كل من : الشيخ محمد عبد المنعم عبد الباسط سلطان – إمام وخطيب بأوقاف أسيوط للعمل بمسجد خالد بن الوليد التابع لجمعية جسر السلام الإسلامية – مدريد – أسبانيا ، والشيخ الحسن علي محمد محمد – إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل بالمركز الإسلامي- ولاية مندوسا – الأرجنتين ، والشيخ النوبي حساني محمد أحمد– إمام وخطيب بأوقاف الأقصر للعمل بالجمعية الخيرية الإسلامية – ميكاو – كولومبيا .