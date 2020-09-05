غداً.. فصل الكهرباء عن خط "أبو سليم" في بني سويف للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة بنى سويف، اليوم، عن فصل التيار الكهربائي عن خط "أبو سليم"، بدائرة ومركز بني سويف، بدايةً من الساعة 9 صباحاً، حتى الساعة 12 ظهراً، غداً الأحد الموافق 6 سبتمبر الجاري، نظراً للقيام بأعمال الصيانة الدورية بالمرفق.

وتقدم القطاع باعتذار للمواطنين عن هذا القطع، نظراً لإجراء الصيانة اللازمة، بهدف رفع كفاءة الخدمة المقدمة في هذا المرفق الحيوي، مناشداً المواطنين والمصالح الحكومية والمنشآت الخدمية المختلفة المتأثرة بـ"القطع المؤقت" للخدمة، اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة انقطاع التيار.