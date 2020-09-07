إجراءات استصدار تصريحات تنظيم رحلات للسياح

طالبت غرفة شركات السياحة أعضاءها من الشركات بمدن "الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان" بتجهيز المستندات المطلوبة واتباع الإجراءات الإدارية اللازمة وذلك للحصول على التصاريح اليومية لتنظيم الرحلات للسياح الأجانب، وشملت الاجراءات اللازمة للحصول على التصريح :

1- إحضار صورة من شهادة تحليل الpcr الخاصه بالسائح سواء من الدولة القادم منها أو التحليل الذى تم بالمطار ( وفى حال عمل التحليل بالمطار يسمح للسائح بعمل الرحله لخارج المحافظه بحد أدنى 48 ساعه بعد التحليل ).

2- إحضار صورة واضحة من جواز سفر كل سائح

3- إحضارصورة من ختم الوصول واضح ومبين به تاريخ وصول السائح الى البلاد.

4- الالتزام بالتباعد الاجتماعى بالمركبة اثناء الرحلة وذلك عن طريق اتباع ما يلى :

-ان تكون أقصى حمولة بالنسبة للأتوبيس عدد 25 راكب .

-ان تكون أقصى حمولة بالسيارات الكوسترعدد 10 ركاب .

- أن تكون أقصى حمولة بالسيارات الليموزين عدد 2 راكب