ريهام سعيد تعتذر لنفسها: "آسفة على اللي عملته فيكي"

نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عن فترة وقفها عن الظهور في الإعلام، قائلة: "ماسمعش حد يقول لي يا موقوفة"، كما اعتذرت لنفسها بالقول: "أنا آسفة يا ريهام سعيد على اللي عملته فيكي".

وقالت "ريهام": "للتصحيح، هبطل أعمل مشاكل بإني أدخل نفسي في حاجات وأدافع عن ناس وأنا مش طرف، باعتقادي إني بقول الحق وفي الآخر ألبس أنا، كلمة الحق بتزعل".

وأضافت: "مش هصلح الكون، اكتشفت إن ده مش صح، اهتم بنفسك ومالكش دعوة بمشاكل غيرك، لما بتقع مابتلاقيش جنبك غير ربنا، ماحدش نفعني ولا افتكرني حتى".

وتابعت: "ضيع وقتك لخدمة الناس البسيطة واستمتع بفرحتهم، حب الحياة والنعم أكتر بكتير من الهموم، أنا آسفة يا ريهام يا سعيد على اللي عملته فيكي، وعلى فكرة مشاكل شغلي مش غلطات كلها كماين، بس الحمد لله والله أنا أسعد إنسانة في الكون لأني اتعلمت الرضا، ألف حمد وشكر".

واحتفلت الإعلامية ريهام سعيد بانتهاء مدة وقفها عن الظهور كإعلامية والمحددة بعام، بناءً على قرار نقابة الإعلاميين الذي صدر في أغسطس 2019، قائلة: "ماحدش يقول لي يا إعلامية موقوفة تاني".

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على إنستجرام: "ماسمعش ولا أشوف حد بيكتب الإعلامية الموقوفة، مابقتش موقوفة والسنة دي كلنا قعدناها في البيت مش أنا لوحدي وعدت السنة بسلام، يالا افرحوا معايا بالبداية الجديدة واللي جاي كله خير ونجاح أنا متأكدة لأن ربنا كبير وعظيم، يا بلدنا يا حلوة بالناس الحلوة، بحبكو أوي".

وقررت نقابة الإعلاميين قبل عام وقف الإعلامية ريهام سعيد، ومنعها من مزاولة أي نشاط إعلامي، بعد أن وصفت أصحاب الوزن الزائد في برنامجها "صبايا الخير" بأنهم "عبء على الدولة وعلى عائلاتهم".