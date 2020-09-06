رئيس التحرير

محمود مسلم

دويّ انفجار شديد في أفران للحديد والصلب بشبرا يثير الذعر

كتب:

حسن صالح
02:47 م | الأحد 06 سبتمبر 2020
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

شهدت منطقة شبرا الخيمة حالة من الفزع بين المواطنين، نتيجة انفجار شديد حدث بسبب عطل في فرن شركة الدلتا للحديد والصلب، ما أدى إلى حريق في الأفران.

وانتقلت سيارات الإطفاء وجرت السيطرة على النيران دون وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بنشوب حريق في شركة الدلتا للصلب على ترعة الإسماعيلية سبقه صوت فرقعة.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وجرت السيطرة على النيران، وتبين أن سبب الحريق "ماس" في سخانات صهر الصلب أدى إلى حدوث دوي انفجار وحريق ولم تقع أي خسائر بشرية.

وسادت حالة من الفزع بين المواطنين في منطقة مسطرد نتيجة صوت الانفجار الناتج من الأفران الخاصة بصهر الصلب بالشركة.

اقرأ المزيد:

4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بأرض فضاء بسبب الطقس في شبرا الخيمة

السيطرة على حريق هائل بمصنع كتان بقرية شبرا ملس بالغربية دون خسائر

إخماد حريق قرية طه شبرا الخاضعة للعزل الصحي في المنوفية

إصابة 3 أشخاص بالاختناق في حريق شبرا.. والدفع بـ5 سيارات إسعاف

بـ 3 سيارات إطفاء.. "الحماية المدنية" تسيطر على حريق في شبرا الخيمة

السيطرة على حريق شب في سيارة بجراج مجلس مدينة شبرا الخيمة

السيطرة على حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة دون خسائر بشرية

رئيس حي شبرا: حريق مخزن البلاستيك يتبع المرج

شاهد عيان على حريق مارجرجس شبرا: كان محدودا والوضع الآن مستقر

السيطرة علي حريق أسفل الضغط العالي بشرق شبرا الخيمة