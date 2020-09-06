دويّ انفجار شديد في أفران للحديد والصلب بشبرا يثير الذعر

شهدت منطقة شبرا الخيمة حالة من الفزع بين المواطنين، نتيجة انفجار شديد حدث بسبب عطل في فرن شركة الدلتا للحديد والصلب، ما أدى إلى حريق في الأفران.

وانتقلت سيارات الإطفاء وجرت السيطرة على النيران دون وقوع أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثاني شبرا الخيمة، بنشوب حريق في شركة الدلتا للصلب على ترعة الإسماعيلية سبقه صوت فرقعة.

وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وجرت السيطرة على النيران، وتبين أن سبب الحريق "ماس" في سخانات صهر الصلب أدى إلى حدوث دوي انفجار وحريق ولم تقع أي خسائر بشرية.

وسادت حالة من الفزع بين المواطنين في منطقة مسطرد نتيجة صوت الانفجار الناتج من الأفران الخاصة بصهر الصلب بالشركة.