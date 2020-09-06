مصدر أمني: لم يتم تحرير محاضر بسرقة نجف مسجد الحسين

قال مصدر أمني بمديرة أمن القاهرة، إنه لم يتم تحرير أي محاضر بسرقة النجف من داخل مسجد الحسين، التابع لدائرة قسم شرطة الجمالية.

وأوضح المصدر أنه من المحتمل أن يتم تحرير محضر إداري أثناء جرد محتويات المسجد من قبل الجهات المختصة بمذكرة فقدان. ورجح المصدر أن الجهات المختصة التى تحرر محاضر من قبل إدارة شرطة السياحة والآثار ويتم إرسالها إلى النيابة، ثم تقوم النيابة بتكليف مباحث القسم بالبحث عن المتهمين، وتحديد هوياتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وكان عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، كشف أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية سرقت النجف الأثري الموجود بمسجد الإمام الحسين، الذي كان إهداءً من أسرة محمد علي والخديوي إسماعيل، متهمًا إياها بارتكاب الجريمة لصالح إحدى الشركات التركية، وذلك في السنة التي تولوا فيها حكم مصر.

وتحدى عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، عناصر الجماعة الإرهابية وأبواقهم الإعلامية "أن يكذّبوا هذه الجريمة".