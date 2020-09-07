لتسجيل قراءة عداد المياه بمطروح.. حملة توعية للمواطنين لتطبيق قراءتي

انطلق، اليوم، فريق التوعية تحت إشراف الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح بعمل حملة بمكثفة بعده مناطق بمدينة مطروح "منطقة الشيخ عطيوة، وعزبة الحاج على، وعزبة المغاربة، لتوعية المواطنين بأهمية إستخدام تطبيق قراءتى وكيفية التحميل وتسجيل البيانات بالتطبيق.

وقال "خالد" إن التطبيق يتيح للمواطن إضافة صورة العداد مما يضمن دقة القراءات والمحاسبة على الإستهلاك الفعلى والقضاء على مشكلة تراكم القراءات والتأكد أن الفاتورة تعبر عن الإستهلاك الفعلى وذلك بداية من يوم واحد وحتى 15 من كل شهر.

وفى سياق متصل أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن بدء التشغيل التجريبى للبوابة التجارية الإلكترونية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحى والتى تقدم العديد من الخدمات للمواطنين من أبرزها خدمة معرفة قيمة الفاتورة وسداداها وشكاوى الفواتير والخدمات مسبقة الدفع وخدمات التعاقد على مياه الشرب والصرف الصحي والتعاقد الكودى والخدمات الفنية وغيرها وذلك حرصًا من الشركة على تقديم خدماتها للمواطنين بشكل أسهل وأسرع.

ووجهت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بضرورة توعية المواطنين بكيفية تحمل وإستخدام تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عداد المياه.