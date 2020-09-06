طقس الغد مائل للحرارة رطب وأمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري نهارًا، ومعتدل مع شبورة مائية على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد والرياح نشطة.

بينما يسود ليلًا طقس لطيف على الوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة 20%، فيما يستمر التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 35 24

الإسكندرية 32 26

وادي النطرون 35 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 35 24

دمنهور 33 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 22

السلوم 32 23

سيوة 36 22

بورسعيد 31 25

دمياط 31 25

الزقازيق 35 24

المنصورة 34 24

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 22

رفح 32 22

رأس سدر 36 26

نخل 37 22

نويبع 38 30

طابا 37 25

كاترين 37 23

الطور 36 27

شرم الشيخ 41 31

الغردقة 40 30

مرسى علم 39 29

الفيوم 36 25

بني سويف 36 25

المنيا 38 25

أسيوط 39 23

سوهاج 41 28

قنا 43 28

الأقصر 45 30

أسوان 45 31

إدفو 45 30

أبو سمبل 44 30

الوادي الجديد 43 28

شلاتين 40 29

أبو رماد 39 29

حلايب 37 30

رأس حدربة 36 30