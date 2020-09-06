إزالة تعديات على وقف "المشترك الخيري" بالقليوبية

قامت هيئة الأوقاف المصرية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، ومعاونة قوات الأمن، اليوم الأحد، بتنفيذ إزالة لتعديات على مساحة 400 متر بوقف المشترك الخيري بعزبة أفندينا، بناحية قسم ثاني شبرا الخيمة.

وذكرت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود مخلصة للحفاظ على أموال وممتلكات المال العام بصفة عامة، والوقف الخيري بصفة خاصة من أيدي العابثين والمعتدين على أملاك الأوقاف.

وحذرت هيئة الأوقاف كل من تسول له نفسه بالتعدي على مال الوقف باتخاذ الإجراءات المدنية والجنائية ضده، والتي تكفل الحفاظ على أملاك الوقف الخيري.

وأوضحت الهيئة أنها تواصل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والمحافظين جهودها لإزالة جميع التعديات على مال الوقف، وتوجهت بالشكر إلى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وقوات الأمن لحرصهم على استرداد كامل حقوق الأوقاف.

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة، الأربعاء الماضي، بالتنسيق مع هيئة الأوقاف المصرية، لإزالة التعديات على أراضي الهيئة بناحية شبرا الخيمة، أسفرت عن تنفيذ قرار إزالة لتعدٍ على مساحة 900 متر.

كما أزالت الحملة تعديات أخرى على مساحة 7 أفدنة، بوقف السادة البكرية بناحية شبرا الخيمة.