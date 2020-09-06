محافظ بورسعيد يتفقد أعمال تطوير "مساكن الأمل" ببورفؤاد

أجرى محافظ مطروح، اللواء عادل الغضبان، اليوم الأحد، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل فى تطوير ورفع كفاءة "مساكن الأمل" بمدينة بورفؤاد، والتى تتم بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة "مشكاة نور" الثقافية والخيرية، فى إطار مشاركة مؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بحياة المواطنين.

رافق المحافظ، خلال الجولة، الدكتورة نور الهدى الجمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "مشكاة نور"، وعدد من المسئولين بمدينة بورفؤاد، حيث اطلع المحافظ على كافة الأعمال الجارية بمساكن الأمل، والتي تشمل رفع كفاءتها على أعلى مستوى.

كما شدد محافظ بورسعيد على سرعة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال، ووجه بطلاء واجهات مساكن الأمل بلون موحد، يتماشى مع عمارات المنطقة المحيطة، وطالب بحصر المحال الموجودة بنطاق المساكن، والبدء فى تخصيصها، بما يوفر محال للخضروات والفاكهة والجزارة والأسماك والجملة، ومنع تواجد الباعة الجائلين.

وأكد على ضرورة الارتقاء بمستوى النظافة، ومنع أي تراكمات للقمامة، بما يحقق المستوى الجمالى للمنطقة، مشيداً في الوقت نفسه، بالدور المجتمعي لمؤسسة "مشكاة نور" الخيرية، وتعاونها المثمر مع محافظة بورسعيد للارتقاء بحياة المواطنين.