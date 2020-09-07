5 أشياء تساعدك على حفظ برودة السيارة في الصيف

يعاني كثير من مستهلكي السيارات في فصل الصيف من ارتفاع درجة حرارة السيارة بشكل كبير، وهو ما يسبب إزعاجا للسائقين عن قيادة السيارة كل يوم.

وقال خبير السيارات وليد جمال لـ"الوطن" إن هناك بعض الأمور التي يجب الحفاظ عليها حتى تبقى السيارة دائما في حالة برودة، وهي كالآتي.

أولا: يجب ركن السيارة في أماكن ظل، حتى لا ترفع من درجة حرارة السيارة من الداخل.

ثانياً: يجب شراء أغطية من القطن لكراسي السيارات إن كانت السيارة مفروشة من الجلد حتى لا يتسبب في بعض الحروق.

ثالثاً: يجب الحفاظ دائماً على كفاءة التكييف، وتشغيله بعد ركوب السيارة مع فتح النوافذ لمدة 20 ثانية حتى يخرج الهواء الساخن من السيارة.

رابعاً: شراء شماسات سيارة للزجاج الأمامي والخلفي حتى لا تنفذ حرارة الشمس للسيارة من الداخل.

خامسا: إبقاء النوافذ مفتوحة في حالة التوقف بالسيارة حتى لا تجتمع الحرارة بداخلها.