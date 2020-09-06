إقامة صلاة 17 راهبة جديدة بقامولا في الأقصر

أقيمت بدير الأمير تواضروس المشرقي المحارب بمحافظة الأقصر، صلوات رهبنة 17 من طالبات الرهبنة، وذلك لديري الأمير تواضروس المشرقي ورئيس الملائكة ميخائيل بقامولا غرب الأقصر.

وصلى صلوات الرهبنة والقداس الذي تلاها الأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والأنبا يوساب الأسقف العام للأقصر، كما تم ضمن الصلوات تغيير الشكل الرهباني لـ8 من الراهبات لدير الأمير تواضروس.

عادت معظم النشاطات والاجتماعات تدريجيًا داخل الكنيسة الكاثوليكية في إيبارشية الأقصر، تحت رعاية مطرانها الأنبا عمانوئيل عياد، مع الاستمرار في تطبيق الطرق الاحترازية والوقاية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

بداية الاجتماعات، كانت بعودة اجتماع شباب كنيسة القديس الشهيد مار جرجس بالأقصر، بمشاركة الأب ماركو ناجي، وكيل عام مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، والأب أمجد عزت، مسؤولي الشباب بالكنيسة، والذي بدأ بعودة الاجتماع بالصلاة والترانيم التعبدية، والتي تعبر عن الامتنان والشكر للرب.