مع قرب انتهاء مبادرة البنك المركزي.. كيف تستكمل سداد أقساط القروض مرة أخرى؟

تنتهي منتصف الشهر الحالي مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض التي أقرها البنك المركزي في 16 مارس الماضي في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

ومع انتهاء فترة تأجيل الأقساط، تستأنف البنوك مرة أخرى في خصم أقساط القروض المؤجلة 6 أشهر بدءًا من منتصف الشهر، من حسابات ورواتب المشاركين في المبادرة.

عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد

إذ يُجرى حساب الفائدة على القرض عن فترة الـ6 أشهر المؤجل السداد خلالها ويتم إضافة هذا المبلغ على الإجمالي المتبقي من الأقساط بحيث يجرى سدادها خلال المدة الجديدة المتبقية لسداد القرض بما يتناسب مع قدرة كل عميل على السداد.

وكان البنك المركزي أوضح في شأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب، خلال فترة تأجيل أقساط القروض، فإنّه يتعين على البنوك رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل على المبلغ المتبقي من التسهيل الائتماني، لسدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، كما وجه البنوك لإبلاغ العملاء بالتكلفة وكيفية سدادها، مع عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر.

وكان قرار التأجيل تم تطبيقه على القروض المخصصة لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي، مع عدم تطبيق عوائد أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.