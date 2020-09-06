مصر للطيران تنقل 2500 راكب على متن 27 رحلة جوية غدا

أعلنت شركة مصر للطيران أنها ستسير غدا الاثنين 27 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، نيروبي، الخرطوم، الشارقة، بيروت، البحرين، و3 رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى أبوظبي، ورحلة واحدة استثنائية إلى كل من جدة، أبها، الدمام، كيجالي.

وأضافت الشركة فى بيان صحفى اليوم أنها ستسير ايضا غدا 6 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة، ورحلة واحدة إلى كل من أسوان، الأقصر، بالإضافة إلى ٣ رحلات شحن جوي، مشيرة إلى أنها ستقل عبر هذه الرحلات ما يقرب من 2500 راكب.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت أنها ستمنح تخفيضا قدره 20% على تذاكر السفر لمشجعي المنتخبات المشاركة بكأس العالم لكرة اليد التي ستقام بمصر العام المقبل.