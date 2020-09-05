مصر للطيران: إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس ٢٠٢٠.

وجاري تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.جدير بالذكر ان مصر هي الدولة رقم خمسة التي استأنفت روسيا الطيران معها.