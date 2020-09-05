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محمود مسلم

مصر للطيران: إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين موسكو والقاهرة

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الوطن
11:53 م | السبت 05 سبتمبر 2020
رحلات مصر للطيران

رحلات مصر للطيران

تم التصريح لإعادة تشغيل رحلات جوية بين موسكو والقاهرة لكل من شركة ايروفلوت وشركة مصر للطيران بعد توقف حركة الطيران المنتظم بين الدولتين بسبب أزمة COVID-19 منذ مارس ٢٠٢٠.

وجاري تنسيق كل من الشركتين مع سلطات الطيران المدني للبلدين للانتهاء من التجهيزات والترتيبات اللازمة للبدء في التشغيل الفعلي للرحلات في منتصف شهر سبتمبر.جدير بالذكر ان مصر هي الدولة رقم خمسة التي استأنفت روسيا الطيران معها.

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