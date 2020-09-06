فيديو.. ووهان تستعيد حياتها وتفتح كل المؤسسات رغم مخاوف كورونا

رغم أنها بؤرة انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ يناير الماضي، إلا أن مدينة ووهان الصينية، تستعيد حياتها وتفتح كل المؤسسات بالتزامن مع الخوف من عودة كورونا مع بداية الشتاء.

وأعادت ووهان فتح المدارس ودور الحضانة بالمدينة، فضلا عن الجامعات الأسبوع الماضي بالرغم من أنها كانت بؤرة وباء كورونا وأكثر مدن الصين تضررًا من الوباء.

وصدرت أوامر للمدارس بتخزين أدوات مكافحة المرض والقيام بدورات تدريب؛ للمساعدة في الاستعداد لعمليات تفش جديدة للمرض.

وشددت السلطات على المدارس أيضُا بضرورة فرض قيود على التجمعات غير الضرورية، وتقديم تقارير يومية للسلطات الصحية.