"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية هور بمركز ملوي

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن تنظيم قافلة طبية، لقرية هور بمركز ملوى خلال يومي 7و8 سبتمبر الجاري ، وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين.

أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، مع صرف العلاج للمرضى بالمجان.

وأشار أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني فى جميع التخصصات و الاستعانة بعيادات متنقلة.