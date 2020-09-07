"صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية هور بمركز ملوي
كتب:
اسلام فهمي
07:33 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
قافله طبيه
أعلنت مديرية الصحة بالمنيا ، عن تنظيم قافلة طبية، لقرية هور بمركز ملوى خلال يومي 7و8 سبتمبر الجاري ، وذلك ضمن جهود مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية للمواطنين.
أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا، مع صرف العلاج للمرضى بالمجان.
وأشار أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني فى جميع التخصصات و الاستعانة بعيادات متنقلة.