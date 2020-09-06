بعد افتتاحها اليوم.. كيفية التسجيل بالمدرسة الصيفية لعلوم الفضاء

انطلقت اليوم أولى فعاليات افتتاح المدرسة الصيفية لعلوم الفضاء، بفرع جامعة بنها في مدينة العبور، وذلك بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وتقام الفعاليات برعاية الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، وبمشاركة طلاب ممثلين عن 24 جامعة مصرية حكومية وخاصة.

"الوطن" تستعرض فكرة هذه المدارس الصيفية، والهدف منها، ونوعية التدريب المتاح من خلالها لطلاب الجامعة، والتي تتمثل في:

التوعية بأهمية استخدام الفضاء في مجالات الحياة العملية.

التدريب العملي على مكونات الأقمار الصناعية.

الشراكة بين جامعة بنها في مختلف مجالات علوم الفضاء من خلال توفير بالإمكانيات المتميزة والمتوفرة بمقر العبور.

التدريب متاح لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة في عدد من التخصصات.

يتم التسجيل فى هذا التدريب بعد موافقة الكلية على المجموعات المقترحة وإرسالها للوكالة.

برنامج الأقمار التعليمية يؤهل للانضمام لفريق عمل مشروع قمر الجامعات المصرية للعام 2020-2021.

الفئة المخاطبة للمشاركة طلاب السنة النهائيه وقبل النهائية للعام 2020-2021 من الكليات الاتية:

1- كليات الهندسة (جميع الأقسام باستثناء قسمي مدني وعمارة)

2- كليات العلوم (فلك – فيزياء - رياضيات)

3- كليات علوم الحاسب (حاسبات ومعلومات)

4- المعاهد العليا المعتمدة والمكافئة للكليات السابق ذكرها.

حيث يتم التدريب – ولأول مرة نظراً للظروف الحالية وحرصاً على سلامة الطلاب – بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد.

وينقسم التدريب الصيفي إلى:

الجزء النظري: يتكون من 20 محاضرة تفاعلية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها ومكونات البيئة الفضائية، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتشغيل والتحكم، ويعطي طلاب السنه قبل النهائية شهادة معتمدة بذلك الجزء من التدريب، على أن يتم تأهيل طلبة السنوات النهائية دون غيرهم بالالتحاق بالجزء العملي من التدريب.

الجزء العملي: لطلاب السنة النهائية فقط، من خلال مشاريع تطبيقية عملية ومتنوعة، يتم استكمال التدريب على مدار 30 يوماً مع طلبة السنوات النهائية.

ويشترط أن ينتظم فيه الطلبة في صورة مجموعات عمل كل مجموعة من كلية واحدة (حيث يقيم عمل المجموعة ككل) ويمنح جميع الطلبة شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية باجتيازهم التدريب (شريطة الانتظام وإنجاز المهام الموكلة لهم).

لمزيد من المعلومات حول التدريب: http://esp.egsa-eg.com/Home/SummerTraining

ويعتبر اجتياز الجزء العملي هو المؤهل للانضمام لمشروع قمر الجامعات 2020-2021

وتتيح الوكالة للطلبة المنضمين للمشروع بالمشاركة في بناء قمر صناعي من نوع CubeSat وتنفيذ جميع وحداته الإلكترونية، من بورد وبرمجيات مختلفة، وإخراج العمل في صورة مشاريع تخرج السنوات النهائية لهم.

ويتمتع جميع الطلبة المشاركين في المشروع بكافة دعم الوكالة المادي والتقني لتنفيذ القمر الصناعي.

لمزيد من المعلومات حول مشروع قمر الجامعات: http://esp.egsa-eg.com/Home/eus

وعلى من يرغب في الاستفادة من برنامج التدريب، تسجيل بياناته في موقع الوكالة من خلال رابط التسجيل: http://esp.egsa-eg.com/Registration

مع مراعاة أن يتم تقديم خطاب معتمد من الكلية يفيد بصحة بيانات الطلاب المتقدمين منها، كذلك بالنسبة لطلاب السنة النهائية، يتم التقديم في صورة مجموعات عمل متجانسة من حيث التخصص العلمي.

ويأتي التدريب في إطار الدعم الذي تقدمه وكالة الفضاء المصرية لخدمة المجتمع العلمي والبحثي والأكاديمي، وحرص كوادرها البشرية من علماء وخبراء وباحثين على تسخير جميع إمكانياتها التكنولوجية والمعملية، من أجل العمل على نشر العلوم التكنولوجية الحديثة بين طلاب الجامعات المصرية، وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي والعلمي، الأمر الذي يعود بانعكاساته الإيجابية على المجتمع العلمي ككل.

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