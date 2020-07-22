بعد اختيار العبور لتنفيذها: تعرف على المدارس الصيفية لوكالة الفضاء

أعلنت جامعة بنها، تفعيل بروتوكول تعاون بينها وبين وكالة الفضاء المصرية لتنفيذ مايعرف بالمدارس الصيفية للطلبة الجامعيين والمقرر تنفيذها بفرع الجامعة بالعبور.

"الوطن" تستعرض فكرة المدارس الصيفية والهدف منها ونوعية التدريب المتاح من خلالها لطلاب الجامعة والتي تتمثل في:

التوعية بأهمية استخدام الفضاء في مجالات الحياة العملية

التدريب العملي على مكونات الأقمار الصناعية.

الشراكة بين جامعة بنها في مختلف مجالات علوم الفضاء من خلال توفير بالإمكانيات المتميزة والمتوفرة بمقر العبور

التدريب متاح لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة في عدد من التخصصات

يتم التسجيل فى هذا التدريب بعد موافقة الكلية على المجموعات المقترحة وإرسالها للوكالة

برنامج الأقمار التعليمية يؤهل للانضمام لفريق عمل مشروع قمر الجامعات المصرية للعام 2020-2021

الفئة المخاطبة للمشاركة

طلاب السنة النهائيه وقبل النهائية للعام 2020-2021 من الكليات الاتية:-

1- كليات الهندسة (جميع الأقسام باستثناء قسمي مدني وعماره)

2- كليات العلوم (فلك – فيزياء - رياضيات)

3- كليات علوم الحاسب (حاسبات ومعلومات)

4- المعاهد العليا المعتمدة والمكافئة للكليات السابق ذكرها

حيث يتم التدريب – ولأول مرة نظراً للظروف الحالية وحرصاً على سلامة الطلاب – بنظام التعليم الإلكتروني عن بعد

وينقسم التدريب الصيفي إلى:

الجزء النظري

يتكون من 20 محاضرة تفاعلية تغطي كافة الجوانب المتعلقة بتكنولوجيا الأقمار الصناعية وأنظمتها ومكوناتها ومكونات البيئة الفضائية وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالتشغيل والتحكم، ويعطي طلاب السنه قبل النهائية شهادة معتمدة بذلك الجزء من التدريب على أن يتم تأهيل طلبة السنوات النهائية دون غيرهم بالالتحاق بالجزء العملي من التدريب

الجزء العملي ( لطلاب السنة النهائية فقط)

من خلال مشاريع تطبيقية عملية ومتنوعة يتم استكمال التدريب على مدار 30 يوما مع طلبة السنوات النهائية

ويشترط أن ينتظم فيه الطلبة في صورة مجموعات عمل كل مجموعة من كلية واحدة (حيث يقيم عمل المجموعة ككل) ويمنح جميع الطلبة شهادات معتمدة من وكالة الفضاء المصرية باجتيازهم التدريب (شريطة الانتظام وإنجاز المهام الموكلة لهم).

لمزيد من المعلومات حول التدريب http://esp.egsa-eg.com/Home/SummerTraining

ويعتبر اجتياز الجزء العملي هو المؤهل للانضمام لمشروع قمر الجامعات 2020-2021

تتيح الوكالة للطلبة المنضمين للمشروع بالمشاركة في بناء قمر صناعي من نوع " CubeSat" وتنفيذ جميع وحداته الإلكترونية من بورد وبرمجيات مختلفه وإخراج العمل في صورة مشاريع تخرج السنوات النهائية لهم.

ويتمتع جميع الطلبة المشاركين في المشروع بكافة دعم الوكالة المادي والتقني لتنفيذ القمر الصناعي.

لمزيد من المعلومات حول مشروع قمر الجامعات http://esp.egsa-eg.com/Home/eus

فعلي من يرغب في الاستفادة من برنامج التدريب أن يتم تسجيل بياناته في موقع الوكاله من خلال رابط التسجيل

http://esp.egsa-eg.com/Registration

مع مراعاة أن يتم تقديم خطاب معتمد من الكلية يفيد بصحة بيانات الطلاب المتقدمين منها

كذلك بالنسبة لطلاب السنة النهائية يتم التقديم في صورة مجموعات عمل متجانسة من حيث التخصص العلمي

فتح باب التسجيل من خلال موقع الوكالة حتي موعد أقصاه 25 يوليو 2020

يأتي التدريب في إطار الدعم التي تقدمه وكالة الفضاء المصرية لخدمة المجتمع العلمي والبحثي والأكاديمي وحرص كوادرها البشرية من علماء وخبراء وباحثين على تسخير جميع إمكانياتها التكنولوجية والمعملية من أجل العمل على نشر العلوم التكنولوجية الحديثة بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي والعلمي الأمر الذي يعود بانعكاساته الإيجابية على المجتمع العلمي ككل.

وفي إطار الدعم الذي تقدمه وكالة الفضاء المصرية لخدمة المجتمع العلمي والبحثي والأكاديمي وحرص كوادرها البشرية من علماء وخبراء وباحثين على تسخير جميع إمكانياتها التكنولوجية والمعملية من أجل العمل علي نشر العلوم التكنولوجية الحديثة بين طلاب الجامعات المصرية وذلك لربط دراستهم الأكاديمية بالواقع العملي والعلمي الامر الذي يعود بانعكاساته الإيجابية على المجتمع العلمي ككل.

كانت الدكتورة راندا مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائبا عن الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية والوفد المرافق له بمقر الجامعة بالعبور وذلك بحضور الدكتور كريم الدش المدير الأكاديمي بالعبورلمناقسة تفعيل بروتوكول التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والوكالة.

وكان رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد قد وقع مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصي بروتوكول تعاون بين الجامعة والوكالة فى يناير الماضى

وأوضح رئيس جامعة بنها أن البروتوكول يهدف إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات العلمية والمادية من مراكز بحثية ومعامل وورش وكوادر بشرية من أجل إثراء العملية التعليمية والبحثية لدى الطرفين.

وأضاف "السعيد"، أن البروتوكول يهدف أيضًا إلى التعاون في المشروعات البحثية والتطبيقية ذات الصلة بمجالات التكنولوجيا المتعلقة بالفضاء، وتدريب الطلاب بكليات الهندسة في المعامل المتخصصة الموجودة لدى وكالة الفضاء المصرية .

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن بروتوكول التعاون مع جامعة بنها يعد الثاني على مستوى الجامعات الحكومية والرابع علي مستوى الجامعات المصرية ، مشيرا إلي أن البروتوكول يتضمن المشاركة في المشاريع والبحوث والمؤتمرات العلمية وورش العمل وبرامج التدريب لنشر المعرفة بعلوم تكنولوجيا الفضاء .

حضر اللقاء من وكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد كساب ‏منسق بروتوكول التعاون عن الوكالة والمهندس أحمد فراج والمهندس وسيم عيسى وعن جامعة بنها ‏الدكتور عمرو حنفي منسق التعاون عن جامعة بنها والدكتور حازم عليوة والدكتور ياسر اسماعيل نائبي المدير الأكاديمي لفرع العبور والدكتورة غادة عامر وكيل كلية الهندسة ببنها ‏والدكتور أيمن الشهابي والدكتور عدلي تاج الدين ممثلي كلية الهندسة بشبرا