انتظام امتحانات الدراسات العليا وختام تنسيق المرحلة الثانية بالمنيا

أكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، انتظام امتحانات طلاب مرحلة الدراسات العليا بكليات الجامعة، الدبلوم، وتمهيدي ماجستير، والماجستير، والدكتوراه، التي بدأت في الأول من سبتمبر الجاري، وتستمر على مدار أسبوعين بجميع كليات الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن امتحانات الدراسات العليا تجري طبقاً للجداول المُعلنة بمختلف الكليات، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة، اتخذتها إدارة الجامعة لمواجهة الظروف الاستثنائية لفيروس "كورونا"، وحفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

ولفت إلى أنه يجري مراعاة الالتزام بما تم تنفيذه من جميع الإجراءات الوقائية في اختبارات طلاب الفرق النهائية، بالتزام الطلاب بارتداء الماسك الواقي "الكمامة"، والحضور قبل بدء الامتحانات بساعة واحدة على الأقل، لإتمام أعمال التعقيم الذاتي على بوابات الجامعة الرئيسية، وكذلك قياس درجات حرارة الطلاب بالكاشفات الحرارية، مع مراعاة الالتزام بالتباعد والمسافات البينية بين الطلاب، وعدم السماح بتبادل الأدوات الشخصية الخاصة بكل طالب، ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي عقب الانتهاء من الامتحان ولا يسمح بأي تجمعات.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن مد فترة تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية حتى الساعة السابعة مساءً اليوم الأحد، الموافق 6 سبتمبر الجاري، لإتاحة الفرصة للطلاب الذين لم يتقدموا لتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، الذين حصلوا على درجات زيادة نتيجة التظلمات التي تقدموا بها لإعادة تصحيح بعض المواد لتسجيل رغباتهم، ولمنح باقي الطلاب إمكانية تعديل رغباتهم حتى الموعد المحدد لغلق الموقع.