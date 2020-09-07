أسعار الوحدات السكنية المقدمة للتشكيليين

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني عن أسعار ومساحات وحدات الإسكان الاجتماعي التي توفرها النقابة للأعضاء، في القاهرة والإسكندرية والصعيد، وبتيسيرات فى الدفع.

وتقدم النقابة 100 وحدة في مدينة العاشر من رمضان، و120 وحدة بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 62 مترا مربعا، وبسعر 154 جنيها مصريا للوحدة السكنية.

كما توفر 50 وحدة فى كل من مدن: أسيوط الجديدة، بسعر 215 ألف جنيه، والمنيا الجديدة، بسعر 184 جنيه، وبرج العرب، بسعر 225 ألف جنيه، وسوهاج الجديدة، 215 ألف جنيه، وبمساحة كل منها 90 متر مربع.

وأشارت نقابة الفنانين التشكيليين أن الخدمة هى أول خدمة من نوعها تقدمها النقابة للأعضاء، حيث تطرح النقابة 420 وحدة سكنية متنوعة المساحات، كاملة التشطيب وبأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد.

وأوضحت المهندسة ميرفت مرسي مقرر لجنة الإسكان والمشروعات فى النقابة، لـ "الوطن" أنه بموجب البرتوكول الذي وقعته النقابة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، تمكنت النقابة من الحصول على هذه المزايا، وتوفير الوحدات السكنية للأعضاء كدفعة أولى، ودون شروط إلا تسديد رسوم الاشتراك للنقابة.