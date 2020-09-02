"التشكيليين" تخصص 425 وحدة سكنية لأعضائها للمرة الأولى

كشفت نقابة الفنانين التشكيليين برئاسة الدكتورة صفية القباني عن أول خدمة من نوعها تقدمها النقابة للأعضاء، وهي توفير شقق سكنية في القاهرة والإسكندرية والصعيد، حيث تستعد النقابة لطرح 425 وحدة سكنية متنوعة المساحات، كاملة التشطيب وبأسعار مخفضة وتسهيلات في السداد.

وأوضحت المهندسة ميرفت مرسي مقرر لجنة الإسكان والمشروعات فى النقابة، لـ "الوطن" أنه بموجب البرتوكول الذي وقعته النقابة مع صندوق الإسكان الاجتماعي، والتمويل العقاري، تمكنت النقابة من الحصول على هذه المزايا، وتوفير 425 وحدة سكنية للأعضاء كدفعة أولى، ودون شروط إلا تسديد رسوم الاشتراك للنقابة.

نظام الدفع:

سيكون هناك نظامين فى هذا البرتوكول:

- الأول للأعضاء العاملين في عمل حر، ويدفع العضو على الأقل 20% من والباقي يجرى سداده على أقساط كل 3 أشهر.

- والنظام الثاني للأعضاء المرتبطين بوظائف ثابتة، ويتاح لهم نظام الدفع عن طريق دفع 25%، على أن يجرى تقسيط الباقي بأي شكل على 20 سنة.

من ناحية نوعية الإسكان المتاح ينقسم إلى

الإسكان القومي:

وهي شقق مدعمة من الدولة وسعرها 154 ألف جنيه ومساحتها 63 مترا صافية عبارة عن صالة ومطبخ وحمام وحجرتين، وكاملة التشطيب، ومتوفرة منها شقق في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة.

الإسكان الاجتماعي:

مساحتها 90 مترا، متوفرة فى برج العرب فى الإسكندرية والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وتشمل ريسبشن قطعتين و3 حجرات ومطبخ وحمام وكاملة التشطيب أيضا، وسعرها 184 ألف جنيه في الصعيد، عدا شقق برج العرب فسعرها 197 ألف جنيه، مؤكدة أن الخدمات متوفرة فى هذه الأماكن، كما أن هناك رقعة خضراء حول المباني بشكل لائق.

وأشارت مقرر اللجنة إلى أن هذا الإنجاز هو أول عمل للجنة الإسكان والمشروعات أول إنجاز من نوعه لمجلس إدارة فى تاريخ النقابة يستطيع توفير شقق إسكان للأعضاء، موضحة أن النقابة بصدد الإعلان عن نموذج الحجز الأسبوع المقبل رسمي بمقر النقابة، وعلى صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وسيكون باب الحجز مفتوح لمدة شهر عقب 15 يوما هى مدة الإعلان، حيث يتاح نموذج حجز الطلبات فى النقابة، التي تقوم بدورها بإرسال الطلبات للصندوق.