نقيب "التشكيليين" تعتذر للأعضاء عن أحداث الشغب في اجتماع مجلس الإدارة

أعربت الدكتورة صفية القباني، نقيبة الفنانين التشكيليين، عن استيائها مما بدر من بعض أعضاء الجمعية العمومية من شغب، خلال اجتماع مجلس الإدارة أمس الثلاثاء بمقر النقابة، مؤكدة اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ونشرت النقيبة، فيديو على الصفحة الرسمية للنقابة.

وقالت: "أعضاء الجمعية العمومية.. أعرب لكم عن خالص أسفي لما حدث أمس الثلاثاء 25 أغسطس 2020، في اجتماع مجلس الإدارة بنقابة الفنانين التشكيليين من سلوك لا يمت بصلة لآداب الحوار، أو أصول العمل العمام والعمل النقابي، أحدثه بعض أعضاء المجلس، بعد أن أقحموا بعض أعضاء الجمعية العمومية الغرباء عن المجلس في المجلس، وداخل اجتماع مجلس إدارتها بغرض تمرير العديد من القرارات المخالفة للقانون واللوائح المنظمة للعمل النقابي وأعضائها ومجلسها، وهو ما لم ولن يحدث طالما كنت في موقعي هذا ولن أسمح به".

وأضافت "القباني" في كلمتها: "السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة، أنا هنا نقيبة بإرادتكم، واختياركم وسأظل هنا أباشر عملي طبقا لأحكام القانون، وإن كان للبعض آراء مغايرة فالموقع الرئيس والمكان الطبيعي لمناقشتها مجلس الإدارة، وليس مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الحالة الغريبة سوف أتعامل معها بالقانون بعد أخذ أهل الرأي والقانون".

ونوهت: "نؤكد لكم أني حريصة كل الحرص على قيام النقابة بدورها في إطار احترام القانون، وأدعوكم إلى التحلي بالصبر وضبط النفس أمام من يرديون هدم نقابتنا، مستمرون بالعمل، ونقابتكم مفتوحة لكم".