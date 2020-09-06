تزويد سانت كاترين بمعدات ثقيلة وطلمبات لشفط مياه السيول

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تزويد مدينة سانت كاترين بعدد من المعدات الثقيلة وطلمبات ثابتة وطافية، لشفط وكسح تجمعات المياه على الطرق الداخلية للمدينة بعد تعرضها لسقوط أمطار غزيرة وسيول اليوم، كما تم تزويد المدينة بتليفون "ثريا" للاستخدام في حاله قطع الاتصالات.

وأضاف المحافظ أنه جرى رفع كفاءة جميع المعدات الثقيلة التي توجد بالمدينة، وتمركزها حول المناطق الأكثر عرضة للسيول، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتضافر الجهود في حالة حدوث سيول.

وتابع أنه جرى تشكيل غرف عمليات فرعية بالمدينة، للتواصل على مدار 24 ساعة، بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، مع رفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة الجهات المعنية، لتدارك أي أزمات قد تحدث.

وأعلن المحافظ أن جميع الطرق الدولية والرئيسة تعمل بشكل طبيعي، وجميع مداخل ومخارج مدينة سانت كاترين مفتوحة أمام حركة المرور حتى الآن، خاصةً أن الأمطار خفيفة حتى الآن، وتتساقط على فترات قصيرة.

وأشار "فودة" إلى أنه جرى رفع حالة الطوارئ القصوى بالمحافظة، لمواجهة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد، عقب تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، والتي أكدت عدم استقرار الجو، مع احتمال سقوط أمطار رعدية ونشاط حركة الرياح بجنوب سيناء.