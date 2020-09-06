إصابة جزار بطلق "خرطوش" في الصدر خلال مشاجرة بالمنيا

أصيب جزار بطلق "خرطوش" في الصدر، أثناء مشاجرة مع آخرين بقرية "دلجا"، التابعة لمركز ديرمواس جنوب محافظة المنيا، وتم نقله إلى مستشفى ملوي العام، وتكثف أجهزة البحث الجنائي من تحرياتها لضبط الجناة، ومعرفة أسباب المشاجرة.

وتلقى مدير أمن المنيا، اللواء محمود خليل، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، اللواء خالد عبدالسلام، بوصول بلاغ من مدير مستشفى ملوي العام، الدكتور إسحق إبراهيم فارس، بوصول "محمد ع."، 39 سنة، جزار ومقيم بقرية "دلجا"، بدائرة مركز دير مواس، مصاباً بطلق خرطوش في الصدر، إثر وقوع مشاجرة بينه وآخرين، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي، برئاسة المقدم علاء جلال، رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا، إلى محل البلاغ لاستجواب المصاب، والذي أكد إصابته نتيجة مشاجرة مع آخرين، قاموا بإطلاق طلقات خرطوش عليه، أسفرت عن إصابته.

وتكثف أجهزة البحث من جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة، ومعرفة سبب وقوع المشاجرة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.