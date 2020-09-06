"الصحة العالمية" تشجع الدول على العودة للمدارس: لا داعي لوقف الحياة

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنّ البعض نقل عن المنظمة أنّها تحذر من العودة للمدارس، بينما هي تشجع على العودة للحياة الطبيعية بما فيها العمل والمدارس، متابعة: "مفيش سبب يخلينا نوقف الحياة العامة في أي بلد، ومعظم دول العالم عادت للعمل من جديد بنسب متفاوتة".

وأضافت "طلعت"، خلال لقاء عبر برنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، أنّ دولة سنغافورة أجرت بحثا مؤخرًا عن التركيبة الجينية لفيروس كورونا، وبيّن أنّ الفيروس أقل شدة عما قبل، لافتة إلى أنّ البحث كان بسيطًا للغاية، وحاليا تجري المنظمة أبحاثا كثيرة عن التغير بالفيروس، كما أنّ 80% من عدد الحالات المصابة تكون بسيطة، و15% تكون حالات شديدة الأعراض، و5% تدخل العناية المركزة.

وأشارت إلى أنّ المنظمة تطالب الدول بالعودة للحياة الطبيعية، شرط اتباع إجراءات احترازية تضمن السلامة والأمان للمواطنين والطلاب عند عودتهم للحياة، ولذلك نشرت المنظمة بعض الإرشادات.

وأكدت أنّ العودة للحياة العملية ولا سيما للمدارس لا ينفصل عن الحالة الوبائية لفيروس كورونا: "لو دولة عندها 200 حالة كل يوم أو 150 أو 300 حالة، لو بصينا لتوزيعهم الجغرافي ممكن يكونوا في محافظة أو محافظتين ده مؤشر كويس أننا نرجع للمدارس، وإحنا عنينا على الموقف الوبائي وتنفيذ الإرشادات".