بالأرقام.. جهود مياه الشرب والصرف لخدمة المواطنين

رصدت "الوطن" جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان بشأن مياه الشرب على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية كالتالى:

98.7 % نسبة تغطية المناطق بمياه الشرب

100 % تغطية على مستوى الحضر

97.4 تغطية على مستوى الريف

33.6 مليون م3/يوم الكمية المنتجة

12.2 مليار م3/ سنة

180 ألف كم أطوال الشبكات

65 % نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية

16.2 مليون م3/يوم الطاقة التصميمة لمحطات معالجة الصرف الصحي

13.4 مليون م3/ يوم الطاقة الفعلية

4.9 مليار م3/ سنة

55 ألف كم أطوال الشبكات

1131 مشروع لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية فى 5 سنوات

10793 ألف م3/يوم طاقة استيعابية لمياه الشرب

50576 ألف نسمة يتم خدمتهم

6661 ألف م3/يوم للصرف الصحى لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة

124 مليار جنيه تكلفة الصرف

5792 مشروع إحلال وتجديد، ب 9 مليارات جنيه

176424 وصلة منزلية، ب600 مليون جنيه

200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية

40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة

174 مليار جنيه اجمالى ما تم انفاقه بقطاع المياة والصرف