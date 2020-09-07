بالأرقام.. جهود مياه الشرب والصرف لخدمة المواطنين
كتب:
وائل فايز
08:36 ص | الإثنين 07 سبتمبر 2020
جانب من المشروعات
رصدت "الوطن" جهود الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان بشأن مياه الشرب على مستوى الجمهورية خلال السنوات الماضية كالتالى:
98.7 % نسبة تغطية المناطق بمياه الشرب
100 % تغطية على مستوى الحضر
97.4 تغطية على مستوى الريف
33.6 مليون م3/يوم الكمية المنتجة
12.2 مليار م3/ سنة
180 ألف كم أطوال الشبكات
65 % نسبة التغطية الحالية لمياه الصرف الصحى على مستوى الجمهورية
16.2 مليون م3/يوم الطاقة التصميمة لمحطات معالجة الصرف الصحي
13.4 مليون م3/ يوم الطاقة الفعلية
4.9 مليار م3/ سنة
55 ألف كم أطوال الشبكات
1131 مشروع لمياه الشرب وصرف صحى المدن والمناطق الريفية فى 5 سنوات
10793 ألف م3/يوم طاقة استيعابية لمياه الشرب
50576 ألف نسمة يتم خدمتهم
6661 ألف م3/يوم للصرف الصحى لخدمة ما يزيد على 45 مليون نسمة
124 مليار جنيه تكلفة الصرف
5792 مشروع إحلال وتجديد، ب 9 مليارات جنيه
176424 وصلة منزلية، ب600 مليون جنيه
200 مشروع مد وتدعيم بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية
40 مليار جنيه تكلفة مشروعات المياه والصرف بالمدن الجديدة
174 مليار جنيه اجمالى ما تم انفاقه بقطاع المياة والصرف