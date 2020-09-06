موعد مباراة الزمالك أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم، صوب ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة المباراة المرقبة بين الزمالك ضد الطلائع، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ضد الطلائع

تنطلق مباراة الزمالك وطلائع الجيش في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد الطلائع

تقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة أون تايم سبورت HD1، بصوت المعلق الرياضي بلال علام.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

يدخل الزمالك المباراة برصيد 48 نقطة، محتلا المركز الثاني، مع العلم أن الفريق سيخصم منه ثلاث نقاط في نهاية الموسم، بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثاني عشر، برصيد 26 نقطة.

وجدير بالذكر، أن مباراة الدور الأول أنتهت بفوز طلائع الجيش على الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، تناوب على تسجيل أهداف الطلائع محمد شحاتة وناصر منسي وأحمد سمير، بينما سجّل هدفي القلعة البيضاء الثنائي مصطفى محمد وكريم بامبو.