"التعليم": 43 مدرسة يابانية تدخل الخدمة العام الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم، بدء الدراسة في 43 مدرسة يابانية داخل 24 محافظة، خلال العام الدراسي الجديد.

وتنتهي غدًا، الاثنين، وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والإخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا، والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.

وتُعقد المقابلات الشخصية للمقبولين للوظائف، والتي تنظمها شركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس" بفندق تريومف بكوبري القبة بمحافظة القاهرة، وذلك في الفترة من يوم الأربعاء 2 سبتمبر 2020 وتستمر حتى غد الاثنين.