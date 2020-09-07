حظك اليوم الاثنين 7-9-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج القوس من الأشخاص سريعة الغضب، ولكنه سرعان ما يهدأ ليراجع نفسه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات "حظك اليوم" للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يعدك اليوم بالنشاط ويمنحك حماسا وروح تفاؤل وقد يدفعك ذلك للتقدم.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدك ذلك بفترة حافلة بالحب وبالنشاطات الاجتماعية.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.