الحكم في استئناف سما المصري غدا.. 3 احتمالات تحدد مصيرها

تُصدر محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، غدا الإثنين، حكمها في استئناف المتهمة سما المصري على حبسها 3 سنوات في قضية التحريض على الفسق، الأولى التي عوقبت فيها بالحبس لمدة 3 سنوات، فضلا عن تغريمها 300 ألف جنيه، كما شمل الحكم وضعها تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات؛ لإدانتها بالاعتداء على قيم المجتمع والتحريض على الفسق.

3 احتمالات تواجهها المتهمة في الاستئناف المقدم منها ستكون كفيلة بتحديد مصيرها، أولها هو تأييد حكم أول درجة بالسجن والغرامة والمراقبة الشرطية، وثانيها هو تخفيف الحكم وفق ما ترى المحكمة، وثالثها هو إلغاء أحكام السجن والقضاء البراءة.

بداية سقوط سما المصري كان في أبريل الماضي، حين تتبعتها مباحث الآداب فى الأزبكية والهرم، حيث ألقت القبض عليها من منزل والدتها بمنطقة الرماية بالهرم، واقتادتها للنيابة العامة.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بحبس المتمهمة على ذمة التحقيقات التي تجري معها، ونسب لها ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع الكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، ثم أحالها للمحاكمة الجنائية، التى أصدرت الحكم المتقدم.

وكانت "وحدة الرصد" بمكتب النائب العام، قد رصدت تداولاً واسعا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع Facebook عددا كبيرا من الشكاوى ضدها؛ لنشرها تلك الصور والمقاطع، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها؛ وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام؛ فأمر باتخاذ إجراءات التحقيق والحبس.